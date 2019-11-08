Россияне отремонтировали женщине квартиру ради возвращения дочери

Видео: Лыткарино Онлайн / YouTube

В городе Лыткарино Московской области двое местных жителей отремонтировали квартиру матери-одиночки, у которой органы опеки забрали дочь из-за плохих жилищных условий. Об этом сообщает издание «Лыткарино.Online».

По информации издания, Надежда одна воспитывает двух дочерей. Женщина ушла от мужа, поскольку он не работал, злоупотреблял алкоголем и избивал ее. У россиянки не было денег на ремонт, поэтому квартира стала непригодной для проживания. О плохих условиях жилья узнали органы опеки и забрали в реабилитационный центр 14-летнюю дочь женщины.

Как пишет «Лыткарино.Online», отремонтировать квартиру Надежды решили двое местных жителей Вячеслав и Анатолий, деньгами и материалами помогли другие лыткаринцы. Работа заняла несколько недель, опека уже согласилась вернуть девочку в семью.

Ранее сообщалось, что жители Якутска начали приносить в местную управу продукты для женщины, которая вместе с четырьмя детьми искала на помойке еду для собаки. В мэрии рассказали, что женщине окажут материальную помощь, а также помогут определить детей в детский сад по месту жительства и найти работу. Кроме того, рассматривается вариант помочь семье дровами для отопления.

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