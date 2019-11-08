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Названа причина смерти прославленного козла Тимура

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Козел Тимур

Козел по кличке Тимур из Приморского сафари-парка, прославившийся дружбой с тигром Амуром, скончался от остановки сердца. Об этом РИА Новости сообщил директор парка Дмитрий Мезенцев.

Как сообщалось на сайте сафари-парка, Тимур умер во вторник, 5 ноября. Опекун животного Эльвира Головина рассказала, что за козлом ухаживал его личный врач Даниил и еще два доктора. Она поблагодарила медиков за помощь и принесла соболезнования.

По словам Мезенцева, на днях Тимура кремировали. Похороны пройдут, когда будет изготовлена скульптура. «Она будет установлена на территории парка», — добавил директор.

Козел Тимур подружился с тигром Амуром в ноябре 2015 года, когда козла привели на съедение. В январе 2016-го тигр напал на Тимура после того, как тот попытался боднуть его.

Позже было решено, что козел Тимур, прошедший лечение в московской клинике после драки с Амуром, больше никогда не будет жить в одном вольере с хищником.

В 2017 году коза Меркель из Московской области родила от Тимура козленка. Меркель проходила конкурс на лучшую подругу для козла и обошла марийскую козу Саиру и Ксюшу из Татарстана.

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Предыстория: Умер друг тигра Амура козел Тимур
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