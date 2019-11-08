Депутат Рады предложил вывезти из Донбасса проукраински настроенных граждан

Глава фракции партии «Голос» в Верховной Раде Украины Сергей Рахманин считает, что конфликт в Донбассе можно решить с помощью его заморозки. Свое мнение он озвучил в эфире программы «Право на владу» в эфире канала «1+1». Запись доступна на YouTube.

Рахманин считает, что сейчас Украина не может решить этот конфликт ни военным, ни дипломатическим путем. По его мнению, конфликт нужно заморозить, о чем на Украине не говорят «от стыда или страха».

«Мы можем остановиться для того, чтобы собраться с мыслями. И главное: для того, чтобы вернуть людей. Должна быть государственная программа возвращения людей, которые готовы вернуться», — подчеркнул он.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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