В партии Зеленского назвали руководство ДНР и ЛНР «хорошими людьми»

Депутат Верховной Рады из президентской партии «Слуга народа» и советник Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Максим Ткаченко допустил, что среди руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут быть «хорошие люди». Об этом он сказал в эфире «Радио Свобода», запись которого доступна на YouTube.

По его словам, во властных структурах ЛНР и ДНР есть профессиональные, вменяемые, честные и порядочные люди, «которые хотят мира, хотят возврата территорий, но по разным причинам остаются там». Ткаченко отметил, что многих украинская общественность знает, и допустил, что «кто-то из них сможет остаться в команде новой власти». При этом, отвечая на вопрос журналистов, согласился бы он уйти во властные структуры ЛНР и ДНР, если бы его пригласили, политик ответил отрицательно.

В октябре Ткаченко стал советником СНБО Украины. К его компетенции относятся гуманитарные вопросы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. До ухода в политику он занимался организацией концертов комедийной студии «Квартал 95».

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Ранее в ООН подсчитали потери в войне в Донбассе. По данным международной организации, за шесть лет в регионе убиты более 3,3 тысячи мирных граждан, получили ранения до девяти тысяч человек. Кроме того, около 1,3 миллиона человек стали внутренними переселенцами (беженцы на территории собственной страны).

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года. Украинские власти проводят силовую операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.

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