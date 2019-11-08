Полковника австрийской армии обвинили в шпионаже на Россию

Отставному полковнику австрийской армии Мартину М. предъявили обвинение в шпионаже в пользу российских спецслужб. Об этом сообщает Kronen Zeitung со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

По данным издания, 71-летний бывший военный в течение своей службы в штабе австрийской армии регулярно передавал куратору из ГРУ «исчерпывающую информацию о вооруженных силах страны, в особенности о системе вооружений и задачах сухопутных и воздушных войск». Это длилось много лет — первый контакт якобы произошел в 1987 году.

Также известно, что офицер на пенсии был лишь частью агентурной сети, раскинутой российской разведкой. Для целей своего шпионажа он использовал некие высокотехнологичные приборы спутниковой связи. Предоставляемые им данные оплачивались: за время работы на Россию австриец якобы получил сотни тысяч евро. Как указывает источник Kronen Zeitung, выяснены еще не все обстоятельства дела.

Обвиняемый находится в заключении уже год: он был задержан австрийскими властями 9 ноября 2018-го.

Вскоре после задержания бывший военный дал признательные показания. Выяснилось, что он работал в отделе структурного планирования Министерства обороны Австрии и мог знать о содержании важных переговоров в ведомстве.

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