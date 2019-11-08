Умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне

Умер российский правозащитник Сергей Шаров-Делоне. Об этом сообщил его сын Александр Шаров в Facebook.

Шарову-Делоне было 63 года. Он скончался от рака легких.

Сергей Шаров-Делоне — двоюродный брат советского писателя и диссидента Вадима Делоне. Он закончил Московский архитектурный институт и много лет занимался охраной и реставрацией памятников архитектуры в разных российских городах. Шаров-Делоне принимал участие в общественном расследовании событий на Болотной площади в мае 2012 года.

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