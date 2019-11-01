Движение «За права человека» ликвидировано

Верховный суд ликвидировал правозащитное движение Льва Пономарева «За права человека» и его структурные подразделения по требованию Министерства юстиции. Сведения о них будут исключены из Единого государственного реестра юридических лиц, сообщает РИА Новости.

Ранее Минюст подал иск против движения за неоднократное нарушение закона об иностранных агентах и штрафы.

Пономарев в разговоре с агентством отмечал, что ведомство «во многом не право» и собирался оспаривать его требования. Правозащитник говорил, что процесс в Верховном суде не единственный, и сейчас организация участвует параллельно в нескольких судах.

Движение «За права человека» попало в список иностранных агентов в феврале. Поводом для этого, предположительно, стало финансирование некоммерческой организацией Пономарева «Горячая линия». Также в 2018 году организация получила 40 тысяч долларов по гранту от комитета ООН по борьбе с пытками и 500 тысяч рублей от посольства Франции.

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