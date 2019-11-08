Неправильное рукопожатие довело теннисисток до драки

Американская теннисистка Алисия Паркс устроила потасовку с канадкой Кэтрин Себов после матча 1/8 финала турнира Международной федерации тенниса (ITF) в Лас-Вегасе. Видео появилось в Twitter Paps.

Как сообщает издание Baseline, после победы канадка подошла к сопернице и, по словам последней, слишком сильно пожала ей руку. Паркс в ответ также сильно сжала ладонь Себов, из-за чего спортсменки начали драться. Конфликт удалось остановить судье матча.

В четвертьфинале Себов встретится с белорусской спортсменкой Ольгой Говорцовой. Матч пройдет 8 ноября и начнется в 21:00 по московскому времени.

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