Россия войдет в топ-10 стран в сфере искусственного интеллекта

«Наша задача к 2030 году войти в десятку мировых лидеров, а еще лучше в пятерку мировых лидеров. У нас пока в пятерку получается сложно. Но пятыми-шестыми мы вполне в мире можем быть», — заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Московской международной конференции AI Journey. По его словам, по ряду направлений Россия может быть лидером. «Нам будет очень тяжело, потому что есть очень сильные конкуренты: и Соединенные Штаты Америки, и Китай. Но по ряду направлений мы можем быть лидерами», — подчеркнул он.

Ранее, Герман Греф заявил, что в России создается альянс компаний в области искусственного интеллекта. Он успокоил присутствующих, отметив, что искусственный интеллект не заменит естественный. «Об этом даже речи не идет», — сказал Герман Греф. По его словам, пока с внедрением искусственного интеллекта наблюдается тенденция роста занятости, так как появляется большое количество новых рабочих мест. Некоторые рабочие места, конечно, сокращаются, но такая работа относится к категории рутинной. Кроме того, их количество гораздо меньше появляющихся новых специальностей.

Напомним, что сегодня Сбербанк и его дочерняя компания SberCloud презентовали самый мощный в России суперкомпьютер «Кристофари» для решения задач искусственного интеллекта. Как сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока «Технологии» банка Давид Рафаловский. «это главный ингредиент нашего AI-облака. Мы создали его с нашим партнером, компанией Nvidia. Он по текущему уровню 29-й в мире, 7-й в Европе». Его производительность в 2,7 раза выше, чем у суперкомпьютера «Ломоносов 2», который был самым мощным в России до сегодняшнего дня.

Ресурсы «Кристофари» будут доступны с 12 декабря 2019 года пользователям облачного сервиса SberCloud — AI Cloud. Компьютер будет предоставляться в аренду на коммерческой основе. Стоимость — 5750 рублей в минуту при условии, что срок аренды составит 1 сутки. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, когда компьютер не будет использоваться арендаторами, его будут бесплатно давать в пользование ВУЗам и научным структурам.

