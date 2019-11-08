Зеленский рассказал об успехах в изучении украинского языка

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что делает успехи в изучении украинского языка. Интервью «Откровенно с президентом» опубликовано на странице украинского лидера в Facebook.

Зеленский признался, что все еще ошибается в ударениях и некоторых словах. Он отметил, что хотел бы лучше владеть украинским языком. Для этого президент хочет больше практиковаться и общаться с умными людьми.

Зеленский добавил, что допускает ошибки и при использовании русского языка. Он иногда забывает русские слова и просит окружающих помочь ему и подсказать, как звучит нужное слово.

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Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Ранее в сентябре 2017 года также был принят закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского.

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