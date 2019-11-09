Зеленский перечислил изобретения украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его соотечественники создали первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и целый ряд других изобретений. Об этом он заявил в ходе выступления на Киевском международном экономическом форуме. Запись трансляции доступна в Facebook офиса главы государства.

Он сообщил гостям форума, что они приехали в «действительно феноменальную страну», которая стала «одним из самых интересных и привлекательных стартапов на планете Земля». Зеленский похвалился, что украинцы создали первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли, прообраз рентгена, компакт-диск, почтовый индекс и технологию электрического трамвая. Кроме того, представители этой нации построили самый большой в мире самолет и изобрели сервисы PayPal и WhatsApp.

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«Это тот самый made in Ukraine, которым мы гордимся и который предоставляет нам конкурентное преимущество», — подчеркнул украинский лидер. Однако, по его словам, Украине, которую он назвал алмазом, требуется «огранка» из реформ и инвестиций для превращения в «настоящий бриллиант в центре Европы».

В 2017-м бывший президент Украины Петр Порошенко призвал почтить украинское наследие в связи с 200-летием художника Ивана Айвазовского. Спустя два года бывший украинский лидер объявил основоположника супрематизма Казимира Малевича художником «украинского авангарда». Позднее министерство культуры Украины причислило художника Илью Репина и композитора Петра Чайковского к украинским культурным деятелям.

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