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Российский чиновник погиб при тушении пожара

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Олег Макаров

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб при тушении пожара в частном доме. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил губернатор региона Алексей Островский.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 8 ноября. По словам Островского, Макаров пытался потушить пожар в чужом доме. «Замечательный был человек и отличный глава. Очень большая потеря и для семьи, и для общества», — написал губернатор.

РИА Новости со ссылкой на смоленское управление МЧС России сообщает, что возгорание произошло на улице Школьной в поселке Холм-Жирковский. На месте работали четверо спасателей.

Причина гибели чиновника неизвестна.

Олег Макаров родился в 1959 году. Главой администрации Холм-Жирковского района стал в августе 2014-го.

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