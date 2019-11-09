Гол ударом пяткой помог худшей команде АПЛ одержать первую победу в сезоне

«Уотфорд» на выезде обыграл «Норвич» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 8 ноября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. «Шершней» на второй минуте поединка вывел вперед Жерар Деулофеу. Через 50 минут испанец сделал передачу на Андре Грея, который ударом пяткой удвоил преимущество «Уотфорда», игравшего с 65-й минуты в меньшинстве. За два предупреждения с поля был удален Кристиан Кабазель.

Для «Уотфорда» победа стала первой в сезоне. Команда набрала восемь очков, покинула последнее место в чемпионате и вышла на 17-ю позицию. «Норвич» с семью очками замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «Уотфорд» 23 ноября на своем поле примет «Бернли». «Норвич» в тот же день на выезде встретится с «Эвертоном».

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