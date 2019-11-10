На Украине решили научиться жить рядом с Россией

Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире украинского «Пятого канала». Видеозапись опубликована в YouTube.

По словам Кулебы, Украина и Россия являются «заложниками географии». В связи с этим Киеву необходимо строить отношения с Москвой на трех уровнях: межличностном, экономическом и политическом. «Мы должны действовать четко исходя из своего интереса», — пояснил вице-премьер. При этом он отметил, что Россия «как государство является врагом Украины».

В сентябре президент России Владимир Путин назвал полную нормализацию отношений Москвы и Киева неизбежной. Он отметил, что это произойдет потому, что Россия и Украина — две части одного и того же народа.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет ее страной-агрессором. Кремль отвергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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