В Польше пообещали не допустить выдачи России украинского националиста

Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевская заявила, что украинского националиста Игоря Мазура задержали по техническим причинам, для соблюдения стандартной процедуры рассмотрения ордера Интерпола. На своей странице в Facebook она написала, что готова оказать помощь гражданину Украины и гарантировать его невиновность относительно российских обвинений.

«Польша сделала то, что должна была сделать. Она задержала человека, который фигурирует в реестре [Интерпола]. Но лишь для выяснения ситуации. Мы уже много чего знаем. И я уверяю вас, что дорога в Россию не является открытой», — отметила Гошевская, добавив, что власти страны совместно с судами будут расследовать это дело.

Кроме того, вице-спикер назвала Мазура «жертвой действий восточных соседей». По ее словам, эта ситуация стала примером «использования Кремлем институтов международного права для политической мести». В связи с этим Гошевская призвала не поддаваться на провокацию.

Ранее 10 ноября министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что власти страны примут решение о судьбе Мазура в соответствии с международным правом. В свою очередь посол Украины в Варшаве Андрей Дещица отметил, что Киев будет добиваться освобождения Мазура, которого задержали в Польше по запросу России. Дипломат отметил, что украинские власти потребуют у польского суда отпустить гражданина страны на поруки.

9 ноября украинские националисты потребовали от МИД страны вмешаться в ситуацию и содействовать немедленному освобождению Мазура.

Игорь Мазур был задержан 9 ноября в Польше на пограничном пункте Дорогуск по запросу России. 11 ноября местный суд рассмотрит вопрос о взятии Мазура под стражу с целью дальнейшей экстрадиции в Россию. В 2014 году в Москве на него было заведено уголовное дело по статье 209 УК РФ («Создание устойчивой вооруженной группы»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!