Россияне не стали отказываться от наличных денег

Только два процента жителей России полностью перешли на безналичный расчет при покупках, следует из опроса «Левада-центра», опубликованного на сайте организации.

По данным опроса, 89 процентов россиян регулярно пользуются наличными, 98 процентов не готовы отказаться от них полностью. При этом предпочтения в способах оплаты напрямую зависят от возраста опрошенных: самая большая доля людей, использующих наличные — 91 процент, — отмечена в возрастной группе старше 55 лет. Среди респондентов от 18 до 24 лет регулярно пользуются наличными 84 процента.

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На втором месте по частоте использования — дебетовые карты, которые предпочитают 58 процентов (при этом большинство их них не отказываются от наличных полностью), на третьем — кредитные карты и бонусные программы в заведениях (по 15 процентов). Далее следуют бесконтактные платежи (13 процентов) и переводы денег продавцу по номеру мобильного телефона (11 процентов).

В октябре стало известно о лидерстве России среди европейских стран по интенсивности роста безналичных платежей. Этот эффект исследователи назвали «русским чудом», отмечая, что он стал возможен благодаря «свободе российских потребителей от унаследованных традиций», а также дешевому розничному финансированию, высокой концентрации на рынке и крупным инвестициям в технологии. С 2010 по 2018 годы количество транзакций по картам в России выросло на 22,1 процента.

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