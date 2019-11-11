Глава крупнейшего банка США пожалел бедных

Банкир Джеймс Даймон, исполнительный директор крупнейшего в США по размеру активов банка JP Morgan Chase, назвал рост разрыва в доходах бедных и богатых большой проблемой, передает CNBC.

В интервью на американском телевидении он подчеркнул, что у богатых людей есть множество способов стать еще богаче, в то время как состояние среднего класса остается неизменным, а положение остальных граждан ухудшается.

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По его словам, богачи не слишком заботились о развитии американской экономики, что могло бы решить множество проблем. В то же время Даймон призвал не относиться к тем, кто усердно трудится, чтобы чего-то добиться, как к нацистам.

При этом банкир не прокомментировал информацию о том, что за 2018 год он заработал 31 миллион долларов. «Я не имею к этому никакого отношения», — объяснил Даймон. Он повторил, что у властей остаются такие способы решения проблемы разрыва в доходах, как снижение налогов для бедных и среднего класса.

Ранее основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио заявил, что причиной растущего неравенства стал слишком легкий доступ к дополнительным деньгам для богатых. По его мнению, теперь крупные инвесторы не несут никакой ответственности за свои провалы, а все расходы перекладываются на тех, кто беднее. Далио подчеркнул, что в этой ситуации капитализм уже не работает на благо общества.

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