Слова Элтона Джона об умершем от нежелания быть геем Джордже Майкле опровергли

Сестра британского исполнителя Джорджа Майкла Мелани Панайоту отреагировала на слова певца Элтона Джона, который заявил, что ее брат не мог принять себя и свою сексуальность. Об этом сообщает издание Mirror.

«Мой брат гордился тем, что он гей, вопреки тому, что вы, возможно, недавно читали», — сказала женщина.

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Отмечается, что в одном из интервью Джордж Майкл утверждал, что у него никогда не было моральных проблем из-за нетрадиционной ориентации. «Пару раз я думал, что влюблялся в женщин. Потом я влюбился в мужчину и понял, что это не было любовью», — рассказывал артист.

В октябре Элтон Джон заявлял, что алкогольная и наркотическая зависимость, которая свела Джорджа Майкла в могилу, развилась у него из-за неприятия себя и своей гомосексуальности. По словам звезды, певец не хотел жить, потому что ему было «некомфортно в собственной шкуре».

Джордж Майкл умер 25 декабря 2016 года у себя дома в Великобритании в возрасте 53 лет. Причиной смерти назвали кардиомиопатию и воспаление миокарда, а также жировую инфильтрацию печени.

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