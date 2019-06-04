Джордж Майкл обделил любовников наследством

Британский певец Джордж Майкл не оставил никакого наследства своим любовникам. Об этом сообщает газета The Sun.

Согласно опубликованным в конце мая судебным документам, большая часть состояния артиста, скончавшегося в 2016 году, досталась его семье. 97,6 миллиона фунтов стерлингов получили его сестры Мелани и Йода, отец Кириакос и некоторые из друзей, среди которых — бэк-вокалистка группы Wham! Ширли Кемп, продюсер Дэвид Остин и модель Кай Бекенхэм.

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Отмечается, что распорядительницей наследства станет Йода. Именно она будет решать, кто получит деньги звезды и в каком объеме. Коллекция его произведений искусства и антиквариата, включая пианино, когда-то принадлежавшее Джону Леннону, перейдет благотворительному фонду певца.

Издание подчеркивает, что Джордж Майкл ничего не оставил двум бывшим возлюбленным. Бизнесмен Кенни Госс встречался с музыкантом с 1996 по 2011 годы. В 2012 году у Джорджа Майкла завязались отношения с парикмахером Фади Фавазом, который до сих пор живет в лондонском доме артиста. Фаваз никак не стал комментировать завещание бывшего бойфренда.

Джордж Майкл умер 25 декабря 2016 года у себя дома в Великобритании в возрасте 53 лет. Причиной смерти назвали кардиомиопатию и воспаление миокарда, а также жировую инфильтрацию печени.

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