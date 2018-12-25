Росгвардейцы помянули Джорджа Майкла и спели Last Christmas у Кремля

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) / YouTube

Сотрудники Росгвардии выпустили новогодний клип на песню Джорджа Майкла Last Christmas. Видео во вторник, 25 декабря, опубликовано на YouTube-канале ведомства.

На видео запечатлен академический ансамбль песни и пляски войск Росгвардии под руководством генерал-майора Виктора Елисеева. Росгвардейцы исполняют композицию британского музыканта, стоя на катке в центре Красной площади. Как отметил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, видео приурочено к Новому году и ко второй годовщине со дня смерти Джорджа Майкла.

Джордж Майкл умер 25 декабря 2016 года у себя дома в Великобритании в возрасте 53 лет. За свою карьеру он выпустил шесть альбомов, получил множество музыкальных премий, в том числе три премии «Грэмми» и пять премий MTV.

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