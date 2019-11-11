Пассажир самолета закинул грязные ноги на соседнее кресло и смутил попутчицу

Пассажирка самолета пожаловалась на попутчика, который разулся и положил свои ноги на подголовник ее кресла. Соответствующими снимками путешественница поделилась на Reddit.

На размещенном в сети фото позади головы женщины видны две грязные оголенные ступни. «Это единственная вещь, которая меня волнует перед посадкой на борт самолета», — указано в подписи к посту.

Пользователи сети осудили поступок неизвестного в комментариях и дали автору фотографии советы по поводу того, как вести себя в подобной ситуации. «Я считаю, что таких пассажиров следует изолировать», — заявил один. Другой поделился собственной аналогичной историей: «Пару месяцев назад я летел ночным шестичасовым рейсом. Кто-то позади меня начал делать то же самое, но быстро перестал благодаря стюардессам». «Просто встань и попроси его убрать ноги. Если не послушается, пожалуйся бортпроводникам», — предложил третий.

В октябре сообщалось, что пассажиры самолета закинули ноги на откидные столики впереди стоящих кресел и были публично обруганы в социальной сети. На опубликованном фото было видно, как двое неизвестных, одетые в серые спортивные штаны, держат ноги на столиках в салоне экономкласса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!