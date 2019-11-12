В Киеве рассказали о судьбе закона об амнистии ополченцев Донбасса

Закон об участниках конфликта в Донбассе, принятый предыдущим созывом Верховной Рады Украины, так и не был передан президенту для подписания. Об этом заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, запись которой доступна на YouTube.

«У нас по конституции нет возможности принять [закон] депутатами, но не передать [его на подпись главе государства]. Закон об амнистии лежит где-то в столе, закинут», — сказал украинский дипломат. Он также уточнил, что предыдущие власти нарушили законодательство, поскольку принятый парламентариями закон не был также подписан и экс-спикером Рады Андреем Парубием.

По его словам, команда экс-президента Украины Петра Порошенко переложила ответственность за амнистию в Донбассе на нынешнюю украинскую власть.

В октябре министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что киевские власти не планируют использовать для участников конфликта в Донбассе механизм полной амнистии, предусмотренный минскими соглашениями. Загороднюк отметил, что это позиция всех членов украинского правительства, которые работают над возможными вариантами урегулирования конфликта в Донбассе.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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