«Билайн» проанализировал активность москвичей в мобильном интернете

Абоненты «Билайна» в центре Москвы чаще, чем в других районах столицы, любят послушать музыку в интернете, а фанаты видеохостингов скорее находятся в спальных районах мегаполиса. Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе оператора, такие выводы приводятся в исследовании проекта «Билайн.Аналитика» по использованию абонентами «Билайна» мобильного интернета в столице, которое проведено с применением технологии обработки и анализа Big Data.

В целом абоненты «Билайна» в центре столицы активнее пользуются мобильным интернетом, чем в спальных районах. По данным потребления дата-трафика в первом полугодии 2019 года в топ-3 вошли Пресненский район (в 3,5 раза больше, чем в среднем по районам), Тверской район (в 3,1 раза больше среднего) и Басманный (в 2,8 раз больше среднего).

Активные пользователи мобильного интернета скапливаются в Марьино (потребление трафика в 2,5 раз больше среднего, 5-е место), Люблино (в 2,3 раз больше среднего, 6-е место) и Южном Бутово (в 2,1 раз больше среднего, 8-е место), в Выхино-Жулебино (в 1,9 раз больше среднего, 10-е место).

Учитывая потребности пользователей в разных районах столицы, «Билайн» проводит самую масштабную в истории модернизацию сети. За 1,5 года проведена замена 95 процентов базовых станций в столице, в результате чего в 2-3 раза выросла скорость мобильного интернета и увеличилось покрытие сети. Обновленная сеть готова к масштабному развертыванию 5G. Оператор использует аналитику Big Data по потреблению дата-трафика при определении приоритетных для модернизации сети районов.

Согласно исследованию, музыкальные фанаты среди абонентов компании чаще всего встречаются на Арбате, в Пресненском и Тверском районах, а также в Хамовниках и Якиманке. Доля трафика, приходящаяся на сервисы для прослушивания музыки, в этих районах в 2 раза выше среднего показателя. Интересно, что молодые меломаны (18-30 лет) одинаково активно слушают музыку в интернете по всей Москве. Однако с возрастом все больше музыкальных фанатов оказывается на западе столицы — среди абонентов старше 40 лет районы с высоким потреблением дата-трафика для прослушивания музыки почти все расположены в западной части Москвы. Эти тенденции можно объяснить существующими стереотипами о престижных районах Москвы и досуге их жителей.

Меньше всего соцсети интересны пользователям мобильного интернета в поселениях, расположенных на юго-западе Большой Москвы. Для них гораздо большее значение имеет использование видеохостингов (доля этой категории выше среднего также на треть) и мобильные игры.

Любители соцсетей чаще всего бывают в Тверском районе — именно здесь на соцсети приходится самая большая доля трафика (57 процентов). Главные фанаты соцсетей до 18 лет чаще всего бывают вовсе не в центре, а в Южном Бутово (у этой категории пользователей 57 процентов трафика приходится на соцсети). В Марьино же пользователи до 18 лет предпочитают мессенджеры соцсетям. Эти же два района также оказались лидерами среди этой аудитории по просмотр роликов на популярных видеохостингах. Юные любители поиграть в игры обычно встречаются в Южном Бутово, Марьино и Кунцево. Лидером по просмотрам фильмов в онлайн среди пользователей до 18 лет оказался район Царицыно.

Абоненты «Билайна» до 30 лет чаще всего используют навигационные сервисы на востоке Москвы. Причем чем дальше от центра — тем дата-трафик в этой категории меньше. Активное использование интернета для навигации в центре можно объяснить, в частности, большим количеством курьеров в этих районах. Пользователям от 30 до 50 лет интернет для навигации нужен одинаково часто как на западе, так и на востоке столицы, а вот абонентам более старших возрастных категорий он становится нужнее в западных районах Москвы.