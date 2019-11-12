TikTok и конкурс «Мой первый бизнес» запустили совместный челлендж

Международный конкурс для школьников «Мой первый бизнес» — один из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей» и платформа для создания коротких видео TikTok запустили совместный челлендж. Участникам конкурса предложили таким образом креативно представить свою бизнес-идею или проект, сообщается на сайте АНО.

Ознакомиться с условиями участия в челлендже и узнать о самом конкурсе можно на промо-странице, запущенной на платформе TikTok. Презентовать проект с помощью короткого видео и опубликовать его в TikTok с хештегом #делайбизнес необходимо в рамках одного из заданий дополнительного блока «Навыки предпринимательства». Авторы самых интересных презентаций получат в подарок Apple Watch 5 от TikTok.

Отмечается, что регистрация (онлайн-этап) на третий сезон конкурса «Мой первый бизнес» продлится по 6 декабря этого года, его итоги будут подведены 10 декабря. До апреля 2020-го пройдет бизнес-курс START UP, параллельно будут проходить бизнес-интенсивы. На май намечены фестиваль CapFest, финальная битва проектов курса START UP и официальное закрытие конкурса.

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