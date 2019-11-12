В России описали последствия отмены экзаменов в школах

Школьные экзамены могут быть отменены, но подобные эксперименты за границей привели к падению качества образования. Об этом во вторник, 12 ноября, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на всероссийской встрече с родителями, передает «Интерфакс».

«Можно, конечно, отменить экзамены. Но вопрос — что после этого произойдет?» — сказал Кравцов.

Зарубежные эксперименты, предусматривающие отмену экзаменов, как правило, приводили к ухудшению качества образования, рассказал чиновник. Исключения составляли лишь те школы, где педагоги могли как-то иначе оценивать прогресс в обучении.

Кравцов сравнил систему оценок с медицинскими диагнозами: врач измеряет температуру и давление пациенту, чтобы выявить проблему. «То же самое — экзамен, это определенное измерение», — пояснил чиновник.

«Давайте обсуждать. Мы здесь открыты к обсуждению. Главное, чтобы это не ухудшало ситуацию», — заявил Кравцов.

В сентябре замглавы Рособранадзора Анзор Музаев сказал, что отказаться от школьных экзаменов нельзя, поскольку результаты нужны для поступления в вузы.

Таким образом он прокомментировал заявление президента — председателя правления Сбербанка Германа Грефа, который назвал экзамены катастрофой и сказал, что они отбивают желание учиться. «Я вам честно скажу одну из главных вещей, которые я вынес из школы, — я ненавижу процесс оценивания, я ненавижу экзамены», — сказал Греф, подчеркнув, что его личная цель — «убить экзамены».

Замминистра просвещения Павел Зенькович заявил, что отказ от школьных экзаменов в ближайшем будущем невозможен, поскольку другой быстрой системы оценки знаний при устройстве на работу нет.

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