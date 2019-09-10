Рособрнадзор отреагировал на идею отменить экзамены в школах

Отказываться от экзаменов в школе нельзя, потому что их результаты нужны для поступления в вузы. Об этом сказал замглавы Рособранадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

Музаев сравнил отказ от экзаменов с отказом от собеседования при приеме на работу. «Без отбора ни одна уважающая себя организация, ни один вуз не может сегодня отобрать лучших, способных и, действительно, тех ребят, которые нужны», — сказал он.

Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф предложил отказаться от экзаменов, потому что, по его мнению, такая проверка знаний убивает в человеке желание учиться и приучает его к системе оценивания. Греф отметил, что его личная цель — «убить» экзамены. Замминистра просвещения Павел Зенькович заявил, что отказ от экзаменов в школах в ближайшем будущем невозможен, потому что другой быстрой системы оценки знаний при устройстве на работу пока нет.

Большинство россиян (58 процентов) высказались против отмены школьных экзаменов. Идею поддержали 28 процентов респондентов. По мнению сторонников отмены экзаменов, это серьезный стресс для детей. Противники инициативы считают, что знания необходимо проверять, но стоит пересмотреть форму экзаменов, например, вернув советскую систему.

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