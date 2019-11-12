Политолог назвал причину двукратного роста доверия россиян к главам регионов

Причиной двукратного роста индекса доверия россиян к главам регионов стала активная кадровая политика президента. Об этом во вторник, 12 ноября, заявил «Ленте.ру» генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«В первую очередь, необходимы те четыре качества, о которых говорилось на совещании с вице-губернаторами. Это открытость, динамичность, скромность и контроль. Чтобы вопросы решались быстро, чтобы они реально решались. Ведь этого люди хотят. Понятно, что пирамиду Хеопса у себя в области ты за год не построишь, но ты хотя бы ямы закопай», — сказал политолог.

Журавлев также отметил важность более динамичного общения людьми, в частности «чтобы ответы на конкретные запросы населения шли не годами». Кроме того, по его словам, явное различие в стиле жизни между руководителем региона и населением не просто не нравится, а снижает доверие.

«Общение всегда повышает доверие. Эффективное общение. Если человек просто обещает, а потом исчезает, то, конечно, это, скорее, понижает доверие. Если человек обещает и делает, это всегда повышает доверие к власти», — руководитель Института региональных проблем.

Ранее сообщалось, что индикатор доверия россиян к главам регионов страны вырос в два раза по сравнению с летом 2018 года — с 14 до 28 процентных пунктов. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Баланс доверия губернаторскому корпусу рассчитывается как разница между долями граждан, доверяющих и не доверяющих своим региональным руководителям.

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