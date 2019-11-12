«Уральские локомотивы» оборудовали все «Ласточки» на МЦК системами автоведения

Завод «Уральские локомотивы» выполнил контракт с РЖД на установку дополнительного оборудования систем автоведения на скоростных электропоездах «Ласточка», курсирующих по Московскому центральному кольцу (МЦК). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе предприятия.

51 пассажирский состав оснащен ультразвуковыми датчиками, позволяющими скорректировать остановку поезда на платформе с точностью до 50 сантиметров. Оборудование «Ласточек» новыми датчиками — это подготовительный этап в рамках глобального проекта по внедрению беспилотной системы управления электропоездами.

«Сейчас на полигоне эксплуатации МЦК проводятся тестовые проверки нового оборудования в динамике, — пояснил генеральный директор «Уральских локомотивов» Олег Спаи. — Система автоведения позволит значительно упростить работу машиниста и уже в ближайший месяц сократить интервал движения поездов "Ласточка"».

Также с лета 2019 года на МЦК проходит опытные испытания уральская «Ласточка» со встроенной системой «машинного зрения». Во время движения электропоезда технология формирует двухмерную или трехмерную картину окружающего пространства при помощи оптических систем: камер и сканирующих лидаров. Дополнительное оборудование позволяет оценивать состояние и занятость путей. В настоящее время нарабатываться информационная база для дальнейшего анализа полученных данных. Плановые испытания продлятся еще несколько месяцев.

Следующим этапом в реализации беспилотных технологий станет разработка специалистами «Уральских локомотивов» совместно с РЖД и научными институтами технических требований на электропоезд, который будет работать без машиниста. Это значит, что он станет полностью автоматизированным и сможет без участия человека осуществлять движение по маршруту, остановки на платформах, посадку и высадку пассажиров.

