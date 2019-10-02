«Уральские локомотивы» выполнили контракт по поставке электровозов «Гранит»

Завод «Уральские локомотивы» передал РЖД семь магистральных электровозов с асинхронным тяговым приводом «Гранит» серии 2ЭС10. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании. Таким образом, предприятие выполнило условия поставки локомотивов этой серии в текущем году. Все машины будут эксплуатироваться на Свердловской железной дороге.

Электровозы «Гранит», выпущенные в 2019 году, оснащены бустерной секцией, обеспечивающей повышенные тяговые возможности электровозов. «Наш завод продолжает пополнять локомотивный парк Российских железных дорог электровозами 2ЭС10 "Гранит", которые хорошо себя зарекомендовали на магистральных участках со сложным горным профилем при перевозке супертяжелых составов, — рассказал генеральный директор «Уральских локомотивов» Олег Спаи. — Высокотехнологичный и мощный грузовой электровоз постоянного тока специально разрабатывался для транспортировки вагонов с массой груза от 9000 до 12000 тонн».

Локомотив 2ЭС10 в трехсекционном исполнении эффективно эксплуатируется на магистралях Западно-Сибирской, Свердловской и Октябрьской железных дорог, а также на Южно-Уральской железной дороге в условиях ограниченного энергоснабжения. Хорошо зарекомендовал себя в Мурманской области, особенностью которой является горный рельеф территории. Применение электровозов «Гранит» позволяет увеличить пропускную способность железнодорожных участков, снизив при этом эксплуатационные расходы на содержание парка локомотивов.

На сегодня заводом выпущено 166 «Гранитов» как в двух-, так и в трехсекционной комплектации, а всего по среднесрочному контракту с РЖД будет поставлен 221 локомотив этой серии.

