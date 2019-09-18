Двухсистемная «Ласточка» полетела в Сибирь

Новый двухсистемный электропоезд «Ласточка», производства компании «Уральские локомотивы», отправился в тестовую поездку по Сибири. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании.

Уникальный отечественный скоростной межрегиональный электропоезд модификации ЭС1П №005, способный работать на участках как с постоянным, так и с переменным током, на протяжении недели будет испытывать готовность железнодорожной инфраструктуры восточных регионов России к скоростным перевозкам.

Испытания пройдут на участке в 627 километров от Омска до Новосибирска. Далее электропоезд проедет 238 километров из Новосибирска до Барнаула и 307 километров до Томска. В результате, будет исследована возможность соединения четырех регионов Сибири скоростным железнодорожным транспортом с помощью новой уральской «Ласточки».

Специалисты РЖД и завода-изготовителя будут контролировать ход испытаний, в ходе которых будет отслеживаться работа электропоезда в условиях перспективного маршрута, но пока без пассажиров. «Электропоезда "Ласточка" эксплуатируются уже в 20 регионах России, и сейчас специалисты РЖД изучают возможности использования наших машин с точки зрения эффективности их применения на железнодорожном полигоне Сибири, — прокомментировал новость первый заместитель генерального директора по технической политике «Уральских локомотивов» Виталий Брексон. — Для нас, несомненно, важно расширение участков использования нашей продукции и образование на рынке востребованности именно в двухсистемной модификации поезда».

Двухсистемный скоростной электропоезд «Ласточка», предназначенный для перевозки пассажиров на расстояния до 700 километров, отвечает повышенным требованиям к комфорту и безопасности. Модификация создана на платформе «Ласточки-Премиум» и оснащена всем необходимым для комфорта пассажиров: системой кондиционирования и обеззараживания воздуха, креслами с высоким уровнем комфорта класса «бизнес», санитарными блоками. В поездах предусмотрена возможность организации горячего питания, использования WI-FI, подзарядки персональных компьютеров и смартфонов, учтены особенности передвижения людей с ограниченными возможностями. Посадка и высадка пассажиров может осуществляться как на высокие, так и на низкие платформы, в том числе и для маломобильных граждан.

Интегрированная в состав поезда микропроцессорная система управления и диагностики отечественного производства делает возможной компоновку поезда разной составности — от трех до 12 вагонов. Двухсистемная «Ласточка», как другие модификации, может развивать скорость до 160 километров в чса и работать при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов.

В скором времени с завода отправятся еще два подобных электропоезда, которые сейчас проходят приемку Центра технического аудита РЖД. Они будут курсировать на маршрутах Октябрьской железной дороги. Всего до конца года «Уральские локомотивы» планируют выпустить 12 двухсистемных электропоездов в пятивагонном исполнении.

