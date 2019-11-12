Стены от мигрантов оказались способом нажиться

Стены, которые ограждают страны Евросоюза от притока нелегальных мигрантов, оказались для некоторых европейских компаний способом заработать крупные суммы. Об этом пишет газета The Independent.

По данным издания, со времени падения Берлинской стены в 1989 году страны ЕС возвели около тысячи километров ограждений на границах. При этом объемы строительства резко возросли после наплыва мигрантов в 2015 году. В результате европейские компании заработали на защитных стенах около двух миллиардов евро.

Как отмечается, всего за последние 10 лет европейские страны потратили около 1,5 миллиарда евро на морские операции по патрулированию берегов и строительство ограждений. Кроме того, компании получили прибыль в результате разных сделок: с 2007 по 2013 год они сотрудничали с Фондом внешних границ, бюджет которого составлял 1,7 миллиарда евро. А до 2020 года они будут работать также с Европейским фондом внутренней безопасности, который направит на защиту 2,8 миллиарда евро.

В то же время страны ЕС планируют увеличить расходы на пограничный контроль. Только в 2021 году на это хотят выделить около 20 миллиардов евро, из них 11 миллиардов получит Frontex — агентство Евросоюза по безопасности внешних границ.

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The Independent подчеркивает, что мощная военная и охранная индустрии не только получили прибыль от строительства, но и сформировали современную пограничную политику ЕС. Так, французские компании Airbus и Thales и итальянская Leonardo за последние пять лет провели около 230 встреч с Европейской организацией безопасности — тем самым они фактически лоббировали свои интересы.

«Господство этих корпораций в пограничной политике сыграло решающую роль в нарушении прав людей, которые ищут убежище», — сказал аналитик Айнхоа Руис Бенедикто. По его словам, такая ситуация привела к смертельной опасности для мигрантов: они вынуждены идти на рискованные поступки, лишь бы избежать войны, репрессий или нищеты, и в итоге тысячами погибают в водах Средиземного моря.

Ранее в ноябре Европейский союз принял решение об учреждении отдельных постоянных пограничных сил безопасности. Так нынешние силы безопасности ЕС будут увеличены почти в десять раз: к 2027 году в Европе будет больше 10 тысяч пограничников.

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