Переговоры России и Украины по газу зашли в тупик

Еврокомиссия предложила провести очередную трехстороннюю встречу по транзиту российского газа на уровне министров во вторник, 19 ноября. Москва и Киев пока не подтвердили свое участие, сообщает ТАСС со ссылкой на европейский источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, даже если встреча состоится, то пока стороны не добились никакого прогресса по ключевому пункту переговоров — взаимной отмене исков и отказе от претензий. Тему не обсуждали ни на закрытых экспертных консультациях 8 ноября, ни при обмене письмами.

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Стороны говорят только о соглашении по транзиту газа между «Газпромом» и создаваемым на Украине оператором газотранспортной системы (ГТС).

Источник в российской делегации не исключил, что еще одна техническая встреча состоится в начале следующей недели, но даты пока нет. Он указал, что Россия ожидает письма от Еврокомиссии по этому поводу.

Между тем в России условие взаимного отказа от любых претензий в суде называют основным. Такое мнение высказывал и президент страны Владимир Путин. В Киеве, в свою очередь, оценивают убытки от действий российской стороны в 22 миллиарда долларов и утверждают, что не собираются отказываться от них без судебного решения.

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