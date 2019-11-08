Украина отказалась выполнить главное условие России по газу

Если Россия хочет начать отношения по транзиту газа с чистого листа, то судебные споры никак этому не помешают. Такое мнение высказал в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Он напомнил, что «Газпром» хочет заключить договор не с «Нафтогазом», который выдвигает претензии, а с новым оператором газотранспортной системы.

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«Это и является следствием "анбандлинга", о котором все говорят», — напомнил Витренко. Под «анбандлингом» подразумевается выделение из «Нафтогаза» отдельной независимой структуры, которая будет заниматься транспортировкой газа. Такое разделение необходимо, чтобы соответствовать европейским нормам в этой сфере.

Россия утверждает, что готова подписать долгосрочный контракт, если Киев успеет имплементировать положения Третьего энергетического пакета ЕС до 2020 года, но сомневается, что это возможно.

Таким образом, констатировал Витренко, «Газпром» может договариваться с новой компанией, которая не выдвигает никаких претензий, а судебные споры с «Нафтогазом» продолжатся.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что компания требует от российской стороны 22 миллиарда долларов за проблемы с контрактом. Речь идет об уже выигранном деле в Стокгольмском арбитраже, сумма штрафа по которому достигла почти трех миллиардов долларов, о штрафе украинского антимонопольного комитета на семь миллиардов и новых претензиях на 12 миллиардов долларов. По словам Коболева, если Россия хочет обнулить все эти претензии, то она должна предложить что-то взамен, но она не делает этого.

Между тем в среду, 6 ноября, глава «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил, что долгосрочное соглашение с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года возможно только в случае взаимного отказа от претензий. Об этом днем ранее заявил президент России Владимир Путин.

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