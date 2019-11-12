Польша обвинила сериал про нацистов в переписывании истории

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от американской компании Netflix внести изменения в документальный сериал, который якобы очерняет историю страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

В некоторых кадрах сериала присутствует карта, на которой отмечены нацистские концлагеря в границах современной Польши, и, по мнению политика, выглядит это так, будто Варшава несет за них какую-либо ответственность. Моравецкий подчеркивает у себя в Facebook, что это не соответствует действительности, так как лагеря были построены в период германской оккупации.

Речь идет о сериале «Дьявол по соседству», который рассказывает историю Джона Демьянюка, украинца, которого в 2011 году признали виновным в работе охранником в лагере «Собибор». Для суда его экстрадировали из США.

Создатели сериала заявили агентству, что знают об обращении польских властей и уже занимаются этим вопросом.

До лета 2018 года в Польше действовал закон, по которому было запрещено обвинять поляков в холокосте. Он предусматривал лишение свободы на срок до трех лет, в частности, за употребление выражения «польские лагеря смерти» и другие высказывания, которые можно интерпретировать как попытку выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии.

Недовольство законом высказывали в Израиле, на Украине и в США. Он действовал в таком виде всего несколько месяцев, прежде чем был смягчен. Остались неизменными лишь те его части, которые касаются запрета на отрицание Волынской резни и отношения к украинскому национализму.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



