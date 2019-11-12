Пересмотрен ход эволюции в истории Земли

Международная группа ученых из США и Китая нашла доказательства существования первых насекомых-опылителей 99 миллионов лет назад, в середине мелового периода. В это время уже существовали цветковые растения. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Палеонтологи обнаружили цветочного жука в куске янтаря, находящегося в глубине шахты в северной части Мьянмы. Кроме членистоногого, исследователи выявили пыльцу, находящуюся среди волосков насекомого. Находка отодвигает время появления насекомых-опылителей на 50 миллионов лет раньше, чем считали исследователи.

Анализ формы и структуры 62 зерен пыльцы показал, что они адаптированы для переноса насекомыми. Пыльца принадлежала группе эвдикот или настоящих двудольных растений, куда входит большинство цветковых. То, что членистоногое играло роль опылителя, было определено, исходя из формы тела и анатомии челюстей, адаптированных для кормления пыльцой. Физиологические структуры были выявлены с помощью компьютерной томографии.

Опыление насекомыми стало причиной распространения и дальнейшей эволюции цветковых. Считается, что это сформировало облик современной биосферы, в которой доминируют покрытосеменные, а не голосеменные растения.

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