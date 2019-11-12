Сокурсник убитой аспирантки рассказал о ее отношениях с историком-расчленителем

Отношения аспирантки Анастасии Ещенко и убившего ее преподавателя исторического факультета СПбГУ, доцента Олега Соколова длились несколько лет. По словам сокурсника погибшей, пожелавшего сохранить анонимность, девушка не стремилась выстроить карьеру под покровительством преподавателя. Она бы не стала годами терпеть насилие с его стороны, заявил бывший студент СПбГУ в беседе с «Лентой.ру».

«Она была человеком разборчивым и вдумчивым — ее не проведешь. И цену себе, я думаю, она знала. Если бы с его стороны и раньше она испытывала насилие, то вряд ли стала бы это скрывать или терпеть», — отметил сокурсник Ещенко.

По его словам, она могла бы «добиться высот» без чьей-либо помощи. В Соколове девушке могли понравится такие качества, как начитанность, владение французским языком и харизматичность. Кроме того, собеседник «Ленты.ру» предположил, что 63-летний доцент уделял Ещенко много внимания.

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«Соколов эпатажный, можно сказать, скандальный персонаж. Скорее всего, по этим причинам он до сих пор был кандидатом и доцентом (в 63-то года!). И в ходе споров он часто терял над собой контроль», — предположил собеседник «Ленты.ру».

В заключение он отметил, что «никаких смягчающих обстоятельств» при избрании меры пресечения для Соколова быть не может, поскольку он сознательно решил «замести следы», расчленив свою жертву. «И все разговоры про "застрелиться у Петропавловки в костюме Наполеона" — это, конечно, ерунда», — считает сокурсник погибшей.

Ранее 12 ноября соседи Соколова рассказали, что Ещенко никогда не вела себя агрессивно по отношению к нему, тогда как он кидал ее на пол и доводил до слез. Соседи доцента также рассказали, что он много пил накануне убийства. Сам он в суде заявил, что убитая им аспирантка первая набросилась на него с ножом. «Я никогда такого потока агрессии не видел... Нападение с ножом... Девушка, которую я считал идеалом, вдруг превратилась...» — сказал доцент и зарыдал.

Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке отрезанные руки своей жертвы. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он раскаялся в преступлении и оформил явку с повинной. Соколов признался, что состоял с бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

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