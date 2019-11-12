Россия пообещала решить вопрос с выборами президента США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку пообещал решить вопрос выборов президента США 2020 года. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Пул N3.

На вопрос модератора на Парижском форуме мира о том, готовится ли Россия к выборам в США в 2020 году, Лавров ответил: «Мы решим эту проблему, не волнуйтесь».

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8 октября комиссия сената США опубликовал доклад, в котором Россию в очередной раз обвинили во вмешательстве в выборы 2016 года.

Согласно ему, российское «Агентство интернет-исследований» по указанию Кремля наносило репутационный ущерб бывшему сопернику президента США Дональда Трампа. Работники агентства якобы притворялись американцами и использовали рекламу, а также СМИ для обмана «десятков миллионов пользователей соцсетей в США».

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