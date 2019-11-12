Российские полицейские со стрельбой отбили машину скорой у похитителей

В Кстовском районе Нижегородской области полицейские в результате погони со стрельбой задержали подозреваемых в угоне машины скорой помощи. Об этом во вторник, 12 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, автомобиль пропал из рабочего поселка Большое Мурашкино, после чего сотрудники ГИБДД заметили его в городе Кстово. Водитель проигнорировал требование остановиться и, прибавив скорость, скрылся. Как рассказали полицейские, в процессе угонщик выезжал на встречную полосу, пересекал перекрестки на красный свет, а также пытался вытолкнуть машину ГИБДД с проезжей части.

В связи с инцидентом сотрудникам правоохранительных органов пришлось стрелять в воздух, а затем и по колесам скорой помощи, когда поблизости не было других машин. Похитители остановились рядом с деревней Подлесово и попытались сбежать, но их задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело, а также составлены административные протоколы за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе областного управления Росгвардии, задержанные водитель и пассажир ранее были судимы за аналогичные преступления.

27 октября в Барнауле сотрудники ДПС на нескольких патрульных машинах погнались за пьяным водителем на легковом автомобиле. Погоня длилась полчаса, в какой-то момент нарушитель пробил колесо своей машины, проехался по рельсам, но не остановился.

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