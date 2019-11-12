Ополчение Донбасса обвинили в применении запрещенного оружия

Украинское командование обвинило ополченцев Донбасса в применении на линии соприкосновения запрещенного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил (ООС) Украины на своей странице в Facebook.

По данным штаба ООС, украинские подразделения были обстреляны из минометов калибра 82 и 120 миллиметров, которые запрещены к использованию минскими соглашениями. Также сообщается, что в понедельник, 11 ноября, ополченцы якобы использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие для обстрела украинских позиций.

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11 ноября стало известно о разведении сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Богдановка в Донбассе. Отвод войск на данном участке завершил процесс разведения в трех пилотных зонах безопасности — у Золотого, Петровского и Станицы Луганской.

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский отчитался перед главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ об успешном разведении войск у населенного пункта Золотое. Он подчеркнул, что мероприятие состоялось, несмотря на «сложную ситуацию».

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, называя их голословными.

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