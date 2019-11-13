Россия загрузит супероружие в шахты до конца года

Вооруженные силы (ВС) России на опытно-боевое дежурство первый ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком «Авангард» получат в ближайшие недели, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
«В конце ноября-начале декабря в Домбаровской дивизии (Оренбургская область) РВСН [Ракетных войск стратегического назначения] заступят на опытно-боевое дежурство две оснащенные гиперзвуковым планирующим крылатым блоком ракеты УР-100Н УТТХ из состава первого полка комплексов», — сказал собеседник.
Собеседник добавил, что в настоящее время в данном районе «ведутся работы по подготовке обеих ракет и их загрузке в шахты, проводятся проверки функционирования защищенного командного пункта полка и другие мероприятия».
В октябре 2018 года источник ТАСС заявлял, что первый полк, вооруженный комплексом «Авангард», заступит на боевое дежурство до конца 2019 года.
«Авангард» анонсировал президент России Владимир Путин в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию.