Россия загрузит супероружие в шахты до конца года

Вооруженные силы (ВС) России на опытно-боевое дежурство первый ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком «Авангард» получат в ближайшие недели, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В конце ноября-начале декабря в Домбаровской дивизии (Оренбургская область) РВСН [Ракетных войск стратегического назначения] заступят на опытно-боевое дежурство две оснащенные гиперзвуковым планирующим крылатым блоком ракеты УР-100Н УТТХ из состава первого полка комплексов», — сказал собеседник.

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Собеседник добавил, что в настоящее время в данном районе «ведутся работы по подготовке обеих ракет и их загрузке в шахты, проводятся проверки функционирования защищенного командного пункта полка и другие мероприятия».

В октябре 2018 года источник ТАСС заявлял, что первый полк, вооруженный комплексом «Авангард», заступит на боевое дежурство до конца 2019 года.

«Авангард» анонсировал президент России Владимир Путин в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию.

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