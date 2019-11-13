Лукашенко предостерег европейцев от демократии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусских бизнесменов устраивает его режим правления. Об этом он рассказал на брифинге после встречи с австрийским коллегой Александром ван дер Белленом, передает Deutsche Welle (DW).

По словам белорусского лидера, многие упрекают его в тоталитаризме и диктатуре. «А я отвечаю: спросите у бизнесменов. Их эта диктатура устраивает?... Так зачем заниматься болтологией и говорить о какой-то демократии? Смотрите, чтобы ваша демократия вас же не похоронила», — сказал Лукашенко.

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Отвечая на вопрос журналиста о гражданских правах, президент рассказал о правах социальных — праве на работу, возможности трудиться на родине или за границей, бесплатном образовании и медицине. «Назовите мне хоть одну страну ЕС, которая бы достигла такого уровня социальных гарантий!» — заявил президент.

Ранее в ноябре сообщалось, что на встрече с президентом Австрии Лукашенко рассказал о готовности Минска повременить со вступлением в Совет Европы. До этого дер Беллен напомнил, что легализация смертной казни не позволяет республике быть полноправным членом организации. По словам Лукашенко, отмена смертной казни возможна, но только по итогам всенародного референдума.

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