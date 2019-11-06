Лукашенко заявил о сохранении лучших достижений СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении гражданам с Днем Октябрьской революции отметил, что республика сохранила лучшие достижения советского периода. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте главы государства.

Он отметил, что именно после событий осени 1917 года впервые было создано белорусское государство, которое реализовало «право нашего народа на самоопределение» и развитие собственной культуры.

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«Самоотверженным трудом мы преобразили родной край. Совершив ратный подвиг, отстояли независимость страны. Сохранив лучшие достижения советской эпохи, построили суверенное государство», — отметил Лукашенко в поздравлении соотечественникам.

При этом белорусский лидер добавил, что Октябрьская революция кардинально изменила ход мировой истории, ознаменовав начало «новой эры человеческого развития, основанной на принципах социального равенства, справедливости и гуманизма».

День Октябрьской революции ежегодно отмечается в Белоруссии 7 ноября. В России празднуют День воинской славы — День проведения военного парада в Москве в 1941-м в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской революции.

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