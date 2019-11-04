В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о чужих войнах

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о чужих войнах были вырваны из контекста. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Все предельно ясно: говоря об этом, президент имел в виду, что навоевались — и Беларусь, и Россия — хватит!» — уточнила представитель Лукашенко. Она добавила, что, если кто-то и отрекался от чего-то, то это «делалось в самой России, и не единожды». При этом приводить примеры Эйсмонт не стала.

Материалы по теме Восточное притворство Почему Белоруссия не спешит укреплять союз с Россией, но готова дружить с США и Польшей?

«Хотите посмотреть, как чтят память о защитниках Отечества, — приезжайте в Беларусь! Просто кому-то надо, чтобы эта вроде бы предельно понятная тема вдруг зазвучала», — отметила она. Пресс-секретарь также призвала Москву и Минск решать насущные проблемы, например, с газом, нефтью или продуктами питания.

В конце октября в интервью одному из казахстанских телеканалов Александр Лукашенко вспомнил о многочисленных войнах, которые затронули Белоруссию, и заявил, что «это не наши были войны». Позже премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал это высказывание странным, подчеркнув, что оно бросает тень на подвиг предков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!