Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 4 ноября.

По словам Медведева, в ходе конфликта в 1812 году, Первой мировой и Великой Отечественной войны люди защищали «свою землю от захватчиков». Он призвал не бросать тень на подвиг предков, живших на территории современной России или Белоруссии.

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«Наши отцы и деды защищали свою землю. Это не участие в чужих войнах», — подчеркнул Медведев.

Ранее в интервью казахстанскому телеканалу Лукашенко заявил, что белорусы и казахи якобы были вынуждены принимать участие в чужих войнах. По его словам, белорусы уже навоевались в чужих конфликтах.

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