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Лукашенко увидел в Октябрьской революции праздник мира

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Октябрьская революция — это праздник мира и прав человека. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии моста через Припять, сообщает Tut.by.

Он назвал символичным тот факт, что новый мост открылся накануне Октябрьской революции. Белорусский лидер рассказал, что встретился накануне с американцами и обсуждал события 1917 года.

«Мы очень долго дебатировали о правах человека, и вот я им привел пример событий того времени — вот где были нарушены права человека. Люди шли непонятно на какую войну и погибали. Право человека на жизнь было разрушено, а также право на труд — люди не имели работы, куска хлеба. Как они могли жить и кормить свои семьи?», — сказал Лукашенко.

По его словам, Октябрьская революция — это не переворот, а праздник мира и прав человека. «Берегите мир, людей и истинные права на жизнь, на труд, на образование, на здравоохранение, на воспитание детей», — резюмировал президент.

День Октябрьской революции ежегодно отмечается в Белоруссии 7 ноября. В России празднуют день воинской славы — День проведения военного парада в Москве в 1941-м в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской революции.

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Лукашенко: Октябрьская революция — это не переворот. Это праздник мира и прав человека Читать полностью: https://news.tut.by/society/614558.html?crnd=28037
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