Саакашвили рассказал о спасшей Сталина прабабушке

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в своем в Facebook рассказал, как его прабабушка спасла Иосифа Сталина от царских жандармов. Историю он вспомнил после просмотра британской комедии «Смерть Сталина».

«Моя прабабушка Тамара рассказывала мне, как спасала Сталина от царских жандармов, выводила его за руку из дома ее отца — богатого промышленника, а Сталин за добро ее семьи отплатил конфискацией имущества и уничтожением ее отца и брата», — сообщил Саакашвили. Комментируя, по его словам, «суперкрутой фильм» британского режиссера Армандо Ианнуччи, он также вспомнил рассказы своего учителя о Сталине.

«Мой учитель английского, Гела Чарквиани, в течение нескольких лет до смерти вождя часто бывал у Сталина вместе с отцом, партийным боссом Кавказа, и ситуация, которую он описывал, очень похожа на ту, которая показана в фильме», — добавил бывший президент Грузии.

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В январе юристы министерства культуры России попросили главу ведомства Владимира Мединского не пускать в прокат комедию «Смерть Сталина». По их словам, в киноленте нашли признаки экстремизма. У фильма отозвали прокатное удостоверение. Кинотеатр «Пионер» 25 января несмотря на это показал британскую комедию. На следующий день в кинотеатр пришли сотрудники полиции и составили протокол о нарушении законодательства.

В книге жены Саакашвили Сандры Рулофс «Исповедь идеалистки» рассказывается, что оба прадеда Михаила Саакашвили по линии матери были репрессированы в 1937 году, но освобождены. Объясняется этом тем, что один из них, крупный промышленник, до Октябрьской революции финансировал деятельность Сталина, а прабабушка укрывала его от полиции.

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