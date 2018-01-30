Мединский заявил о загадочной связи «Смерти Сталина» с Украиной

Министр культуры России Владимир Мединский обнаружил, что запрещенная к прокату в России британская комедия «Смерть Сталина» создавалась в том числе и на Украине. Глава ведомства назвал это символичным в Twitter.

«Как выясняется, английский фильм "Смерть Сталина", показ которого ограничен почти во всех странах СНГ, снимался... в Киеве. Символично», — написал Мединский, приложив скриншот страницы картины на киноресурсе IMDb. Министр не уточнил, что именно показалось ему символичным.

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«Смерть Сталина» показали в московском кинотеатре «Пионер» 25 января. На следующий день туда пришли сотрудники полиции.

23 января стало известно, что юристы Министерства культуры России призвали руководителя Минкульта Владимира Мединского не пускать в прокат британскую комедию «Смерть Сталина». В ленте обнаружили признаки экстремизма — унижение достоинства российского и советского человека. Позже в тот же день у фильма отозвали прокатное удостоверение.

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