Лукашенко решил «потерпеть» с отменой смертной казни

Минск готов повременить с вступлением в Совет Европы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, передает ТАСС.

«Что касается Совета Европы и нашего членства, примете — спасибо, нет — потерпим», — сказал Лукашенко журналистам. До этого дер Беллен напомнил, что легализация смертной казни в Белоруссии не позволяет республике быть полноправным членом Совета Европы.

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Ранее Лукашенко заявил, что отмена смертной казни в стране возможна только по итогам референдума. При этом, по его словам, настроения в обществе не изменились, чтобы выносить этот вопрос на всеобщее голосование.

Белоруссия является единственной из стран Европы и СНГ, где не отменена смертная казнь. В соответствии с уголовным кодексом республики, смертный приговор может быть вынесен за особо тяжкие преступления — в частности, за применение оружия массового поражения, развязывание войны, геноцид, международный терроризм, убийство, захват власти, теракт, убийство сотрудника правоохранительных органов и государственную измену. Казнь может быть назначена только мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет и производится путем расстрела.

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