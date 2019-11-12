Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие отмены смертной казни в стране. Соответствующее заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром ван дер Белленом, передает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что Евросоюз уже прямо требует от руководства Белоруссии отмены высшей меры наказания, поэтому в Белоруссии «к этому безразлично относиться не могут». Однако, по словам белорусского лидера, отмена смертной казни возможна только по итогам всенародного референдума, поскольку именно на плебисците было принято последнее решение по этому вопросу.

Белорусский президент подчеркнул, что власти регулярно оценивают настроения в обществе, однако с момента введения смертной казни они ощутимо не изменились. «Стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдум, чтобы получить отрицательный ответ? Думаю, не стоит», — отметил он.

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Белоруссия является единственной из стран Европы и СНГ, где не отменена смертная казнь. В соответствии с уголовным кодексом республики, смертный приговор может быть вынесен за особо тяжкие преступления — в частности, за применение оружия массового поражения, развязывание войны, геноцид, международный терроризм, убийство, захват власти, теракт, убийство сотрудника правоохранительных органов и государственную измену. Казнь может быть назначена только мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет и производится путем расстрела.

В 1996 году власти поставили вопрос об отмене смертной казни на референдум. Однако 80,44 процента граждан республики заявили о своем желании сохранить высшую меру наказания.

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