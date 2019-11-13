В Госдуме объяснили необходимость увеличения штрафов за хулиганство

Значительное увеличение размера штрафов за хулиганство позволит снизить количество подобных правонарушений, считает депутат Госдумы Михаил Емельянов. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва» в среду, 13 ноября.

«В последнее время случаи хулиганства участились. Штрафы не очень большие, поэтому хулиганы чувствуют себя вольготно», — сказал он.

Депутат добавил, что с хулиганством нужно бороться комплексно, то есть не только путем материального наказания, но и социальной работой. По его словам, необходимо выстроить работу с молодым поколением.

«Необходимы изменения в социальной политике, чтобы у людей было больше доходов, и они могли свой досуг занимать более продуктивными вещами, чем просто шляться по улице и выпивать», — заключил Емельянов.

Ранее 13 ноября стало известно об инициативе правительства увеличить штрафы за хулиганство в пять раз. Согласно новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, за мелкое хулиганство нарушителю грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

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